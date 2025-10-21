В Макларен заявили, что не будут менять подход к борьбе своих пилотов

Руководитель Макларен Андреа Стелла заявил, что команда не будет менять свой подход.

Напомним, что после Гран-при США Макс Ферстаппен приблизился к лидеру зачета Оскару Пиастри на 40 очков.

При этом в Макларен не будут менять свой подход к борьбе пилотов, пока у обоих есть шансы на чемпионский титул.

В некоторых прошлых гонках мы могли бы извлечь больше темпа из болида. Наши пилоты могли бы выступить лучше – что они и сами в какой-то степени признают.

Поэтому мы рассматриваем следующие пять гонок как возможность нарастить отрыв от Макса. Момент, когда придется сделать ставку на одного конкретного пилота, определится только математическими шансами.

Мы обсуждали опыт прошлого. Могу вспомнить как минимум 2007-й и 2010-й, когда в последней гонке титул выиграл пилот, который занимал третью строчку в зачете. Мы не станем ничего менять в своем подходе, пока у наших пилотов есть математические шансы на чемпионство