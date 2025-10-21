Тест-пилот Кадиллак официально получил место в Формуле-2

Тест-пилот Кадиллак Колтон Херта нашел себе команду в Формуле-2, сообщает The Race.

Напомним, что Херта должен был стать пилотом Формулы-1, однако ему не хватило баллов для суперлицензии.

Потому Кадиллак решил отдать его в Формулу-2, где он наберется опыта, а заодно и получит недостающие баллы.

Следующий сезон американец проведет в составе Хайтек. В Кадиллак же уверены, что по итогам сезона Херта может быть готов к Формуле-1.

