iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Подсмотрели у Феррари? Расселла заменит резервист на Гран-при Мексики

Фредерик Вести проведет практику за Мерседес.
Сегодня, 12:43       Автор: Валентина Чорноштан
Фредерик Вести / Getty Images
Фредерик Вести / Getty Images

Мерседес, как и Феррари, посадит тест-пилота вместо Расселла на Гран-при Мексики.

Вместо Джорджа Расселла в болид сядет резервист Фредерик Вести. Он примет участие в первой тренировке перед Гран-при Мексики.

Добавим, что команды делают это потому, что в течение сезона обязаны четыре раза (по два на каждую машину) предоставить место юниору на одной из тренировок.

Однако в Мерседесе это правило касается только Расселла, ведь Кими Антонелли и так считается новичком Формулы-1.

Ранее Феррари объявила, кого заменит резервист на практике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Джордж Рассел

Статьи по теме

Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Стало известно, сколько будет зарабатывать Расселл в Мерседесе Стало известно, сколько будет зарабатывать Расселл в Мерседесе
В Макларен заявили, что не будут менять подход к борьбе своих пилотов В Макларен заявили, что не будут менять подход к борьбе своих пилотов

Видео

Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики
Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Формула 117:55
В Макларен заявили, что не будут менять подход к борьбе своих пилотов
Европа17:48
"Говорит, что уровень здесь выше": Трубин рассказал, как Судаков адаптируется в Бенфике
Формула 117:30
Пользователи подсчитали, сколько команды потеряли из-за аварий
Европа16:40
Звезда Баварии порвала кресты спустя полгода после предыдущей травмы
Европа15:54
Реал потерял уже шестого защитника
Формула 115:12
Тест-пилот Кадиллак официально получил место в Формуле-2
Теннис14:52
Марта Костюк о борьбе с топ-теннисистками: "Не была готова к такому уровню"
Европа14:27
Магуайр готов пойти на снижение зарплаты ради Манчестер Юнайтед
Европа14:27
Барселона одержала победу над Жироной и отметила рекордный гол
Украина14:07
У лидера Кудровки диагностирован разрыв мышцы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK