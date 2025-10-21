Подсмотрели у Феррари? Расселла заменит резервист на Гран-при Мексики

Мерседес, как и Феррари, посадит тест-пилота вместо Расселла на Гран-при Мексики.

Вместо Джорджа Расселла в болид сядет резервист Фредерик Вести. Он примет участие в первой тренировке перед Гран-при Мексики.

Добавим, что команды делают это потому, что в течение сезона обязаны четыре раза (по два на каждую машину) предоставить место юниору на одной из тренировок.

Однако в Мерседесе это правило касается только Расселла, ведь Кими Антонелли и так считается новичком Формулы-1.

Ранее Феррари объявила, кого заменит резервист на практике.

