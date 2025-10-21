iSport.ua
Фуоко заменит Хэмилтона в практике Феррари в Мехико

Доверила болид Фуоко.
Сегодня, 09:30       Автор: Валентина Чорноштан
Антонио Фуоко / Getty Images
Антонио Фуоко / Getty Images

На следующих выходных пройдёт Гран-при Мексики, а именно с 24 по 26 октября.

Пилот гоночной программы Феррари Антонио Фуоко примет участие в Гран-при Мексики, заменив Льюиса Хэмилтона в первой практике.

Ранее Фуоко выступал за Феррари в Формуле 1 на молодёжных тестах в Абу-Даби в 2020 и 2021 годах.

Читай также: Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025

Напомним, что в прошлом Гран-при в США пилоты Феррари заняли 3-е место Шарль Леклер и 4-е место Хэмилтон.

