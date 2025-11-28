iSport.ua
Леклер настроен на высокий уровень в финале сезона-2025

Не снизил мотивацию.
Вчера, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер высказался журналистам Формулы 1 о результатах команды в сезоне 2025.

"Я многому научился за 2025-й: чем больше опыта получаешь, тем больше учишься. Каждый сезон, каждая гонка, каждый круг - они отличаются, так что за счёт разных ситуаций ты постоянно растёшь".

Сезон складывается весьма трудно. Во второй половине прошлого года дела шли лучше: по-моему, я тогда набрал наибольшее количество очков в пелотоне - за ту вторую часть сезона.

"Из-за этого для меня этот год начался с больших надежд. То, как всё сложилось, — не так, как я хотел провести сезон. Но это не бьёт по моей мотивации. Сезон трудный, но я всё же пытаюсь добиться особенного результата".

Ранее Льюис Хэмилтон высказался о Шарле Леклере.

