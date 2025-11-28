Льюис Хэмилтон объяснил, почему не жалеет о переходе в Феррари

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон рассказал BBC о том,что не жалеет о переходе в Скудерию из Мерседеса.

Я не жалею о решении перейти в эту команду. Знаю, что требуется время, чтобы что-то построить и добиться роста. Это не стало неожиданностью.

"Впереди много работы. Мы проанализируем сезон, и всем нам предстоит сообща многое улучшить. Но каждый понимает, что должен сыграть свою роль, и я считаю, что мы на это способны. Надеюсь, мы изменим некоторые вещи и построим более эффективную машину на следующий год".

Помимо этого, британский гонщик поделился мыслями о том, как СМИ сравнивают его с Шарлем Леклером.

"Меня это не беспокоит. Конечно, Шарль выступает прекрасно. Он уже семь лет в команде, многие годы работает с одними и теми же людьми – это отлаженный механизм".

Напомним, что в этом сезоне семикратный чемпион Формулы-1 ни разу не выиграл Гран-при.

