Алези: На Гран-при Катара мы увидели худшее выступление Феррари

Экс-пилот раскритиковал руководство Скудерии.
Сегодня, 14:50       Автор: Андрей Безуглый
Жан Алези / Getty Images
Бывший пилот Феррари Жан Алези раскритиковал итальянскую конюшню.

Напомним, что в Катаре Скудерия заработала всего четыре очка, а также, уже почти точно, завершит сезон без единой победы.

Алези не только недоволен положением команды, но и оправдания и руководства, которое объясняет неудачи ранним переход к болиду нового сезона.

На Гран-при Катара мы увидели худшее выступление Феррари за все время на моей памяти. Я действительно беспокоюсь за будущее Феррари.

Когда в Феррари говорят о том, что работа над развитием болида этого года была очень рано прервана в угоду тому, чтобы как можно лучше подготовить машину следующего сезона, мне это кажется весьма слабым оправданием. Мне отношение Феррари кажется позорной попыткой оправдать собственные неудачи

