Цунода может оказаться в другом чемпионате

По слухам, японец получил место в Индикар.
Сегодня, 15:15       Автор: Андрей Безуглый
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Пилот Ред Булл Юки Цунода может покинуть Формулу-1, пишет Sportskeeda.

По информации издания, японский пилот продолжит свою карьеру в Индикар.

Напомним, что контракт Юки с Ред Булл истекает в конце текущего сезона, при этом "быки" все еще не назвали, кто станет партнером Ферстаппена в следующем году.

По слухам, Цунода уже полуичл место в болиде №19 команды Дейл Койн, которая поддерживается Хондой. 

Ожидается, что официально об этом станет известно уже в ближайшее время.

Ранее также Мерседес признал свою ошибку на Гран-при Мексики.

