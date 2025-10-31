Цунода может оказаться в другом чемпионате

По слухам, японец получил место в Индикар.

Пилот Ред Булл Юки Цунода может покинуть Формулу-1, пишет Sportskeeda.

По информации издания, японский пилот продолжит свою карьеру в Индикар.

Напомним, что контракт Юки с Ред Булл истекает в конце текущего сезона, при этом "быки" все еще не назвали, кто станет партнером Ферстаппена в следующем году.

По слухам, Цунода уже полуичл место в болиде №19 команды Дейл Койн, которая поддерживается Хондой.

Ожидается, что официально об этом станет известно уже в ближайшее время.

