Форвард Милана выбыл на долгий срок

Сантьяго Хименес перенесет операцию.
Вчера, 22:50       Автор: Андрей Безуглый
Сантьяго Хименес / Getty Images
Сантьяго Хименес / Getty Images

Нападающий Милана Сантьяго Хименес выбыл из-за операции, пишет La Gazzetta dello Sport.

Некоторое время назад мексиканец получил травму голеностопа. В итоге футболисту придется лечь под нож.

Завтра Хименес будет прооперирован, врачи попробуют восстановить ему кость, а так как связки не были повреждены, сроки его возвращения сильно сократились.

Тем не менее в самом худшем случае Хименес пропустит около двух месяцев. Хотя в клубе рассчитывают на возвращение игрока раньше срока.

В текущем сезоне Сантьяго Хименес провел всего девять матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее также сообщалось, что Интер нашел замену своему лидеру

