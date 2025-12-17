iSport.ua
Интер нашел замену травмированному лидеру в Хорватии

Морис Валинчич может пойти на повышение.
Сегодня, 18:59       Автор: Андрей Безуглый
Морис Валинчич / Getty Images
Морис Валинчич / Getty Images

Интер определился с заменой Дензелу Дюмфрису, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что нидерландец получил тяжелую травму. В зависимости от его сроков восстановления "нерадзурри" будет планировать трансферы на январь.

Клуб уже давно следит за защитником Динамо Загреб Морисом Валинчичем. Именно он может быть куплен в качестве замены Дюмфрису.

23-летний хорват имеет контракт до 2029 года, а потому трансфер в январе будет недешевым.

В текущем сезорне Морис Валинчич провел 11 матчей, отличившись одной результативной передачей.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет подписать португальского хавбека.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


