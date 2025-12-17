Егор Голуб впервые рассказал о работе с Энтони Джошуа

В пятницу, 19 декабря, состоится бой Энтони Джошуа против Джейка Пола. Подготовкой британского бывшего чемпиона в супертяжёлом весе занимался украинский тренер Егор Голуб. Он же рассказал, чего ожидать от предстоящего боя.

Люди интересуются: Собираешься ли ты сделать так, чтобы Энтони Джошуа боксировал как Александр Усик? Очевидно, что это совершенно разные боксеры, но планируешь ли добавить в арсенал Джошуа элементы того, что делает Александр?

"Александр Усик - это Александр Усик, а Энтони Джошуа - это Энтони Джошуа. Это два разных типа боксёров, разный вес, разный рост. Это другой боксёр", — ответил тренер.

Ты научил его чему-то новому?

"Посмотрим 19 декабря", — отметил Егор Голуб.

Каковы твои общие мысли об этом бою? Энтони - явный фаворит. Все ожидают, что он нокаутирует Джейка Пола. Как ты считаешь, это лёгкий бой или сложный?

"Для меня нет простых поединков в боксе. Любой, кто стоит напротив нашего боксера и команды, заслуживает уважения. С боксом никто не шутит", — подчеркнул тренер.

