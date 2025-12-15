iSport.ua
"Переговоры были": Промоутер Фьюри ответил, состоится ли бой с Джошуа

Представитель британского экс-чемпиона рассказал о его планах на следующий год.
Сегодня, 17:45       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился информацией о потенциальном бое против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По словам представителя британского боксера, его подопечный готов возобновить карьеру ради этого поединка, если ему предложат правильную сделку.

Читай также: "Король должен вернуться": Фьюри заинтриговал неожиданным заявлением

"Определенные переговоры были, но пока ничего не подписано. Но Тайсон дал понять, что если сделка будет правильной, то он однозначно это сделает. Я думаю, что все движется в правильном направлении. Надеюсь, что скоро мы услышим новости по поводу того, что произойдет. Я верю, что этот бой состоится.

На этой неделе Эй Джей дерется или называйте это как вам угодно с Джейком Полом. И были разговоры, что он подерется в начале 2026 года. Тайсон достаточно долго не выступал. Возможно, он проведет разминочный бой, но если поединок с Джошуа состоится, а я в него верю, это произойдет поздним летом. Ждать еще семь месяцев, так что Фьюри точно проведет промежуточный бой, если он вернется", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Фьюри посоветовали соперника, который может его заинтересовать.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

