"Переговоры были": Промоутер Фьюри ответил, состоится ли бой с Джошуа

Представитель британского экс-чемпиона рассказал о его планах на следующий год.

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился информацией о потенциальном бое против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По словам представителя британского боксера, его подопечный готов возобновить карьеру ради этого поединка, если ему предложат правильную сделку.

"Определенные переговоры были, но пока ничего не подписано. Но Тайсон дал понять, что если сделка будет правильной, то он однозначно это сделает. Я думаю, что все движется в правильном направлении. Надеюсь, что скоро мы услышим новости по поводу того, что произойдет. Я верю, что этот бой состоится.

На этой неделе Эй Джей дерется или называйте это как вам угодно с Джейком Полом. И были разговоры, что он подерется в начале 2026 года. Тайсон достаточно долго не выступал. Возможно, он проведет разминочный бой, но если поединок с Джошуа состоится, а я в него верю, это произойдет поздним летом. Ждать еще семь месяцев, так что Фьюри точно проведет промежуточный бой, если он вернется", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

