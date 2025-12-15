iSport.ua
Пирелли назвала составы шин для Австралии, Китая и Японии

Объявила диапазон шин С1–С5 для первых гонок.
Сегодня, 18:56       Автор: Валентина Чорноштан
Пирелли / Getty Images
Пирелли / Getty Images

Компания Пирелли официально объявила выбор составов шин на три первых Гран-при следующего сезона.

Для сликов будут использоваться пять составов шин - от C1 до C5.

На Гран-при Австралии, который пройдёт 6–8 марта, участники будут использовать наиболее мягкие составы: C3 (хард), C4 (медиум) и C5 (софт). На этапе в Китае будут применяться шины C2, C3 и C4.

А на Гран-при Японии гонщикам предоставят наиболее жёсткие по составу шины - C1, C2 и C3.

Также стало известно, когда Ауди официально представит болид Формулы-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пирелли

