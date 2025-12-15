Пирелли назвала составы шин для Австралии, Китая и Японии

Компания Пирелли официально объявила выбор составов шин на три первых Гран-при следующего сезона.

Для сликов будут использоваться пять составов шин - от C1 до C5.

На Гран-при Австралии, который пройдёт 6–8 марта, участники будут использовать наиболее мягкие составы: C3 (хард), C4 (медиум) и C5 (софт). На этапе в Китае будут применяться шины C2, C3 и C4.

А на Гран-при Японии гонщикам предоставят наиболее жёсткие по составу шины - C1, C2 и C3.

