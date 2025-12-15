iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лазарет Арсенала пополнился. Защитник пропустит 4-5 недель

Очередная болезненная потеря для "канониров".
Сегодня, 19:26       Автор: Валентина Чорноштан
Бен Уайт / Getty Images
Бен Уайт / Getty Images

Еще один игрок пополнил лазарет Арсенала. Теперь к Кристиану Москеру, Каю Хаверцу, Габриэлю Магальяешу, Риккардо Калафиори и Максу Доуману присоединился защитник Бен Уайт.

Согласно информации журналиста Чарли Уайатта, игрок лондонской команды повредил подколенное сухожилие в матче против Вулверхэмптона.

Теперь Уайт пропустит почти месяц из-за этой травмы.

На ближайшие 4–5 недель у канониров ожидает несколько очень сложных матчей, а именно встречи с Ливерпулем в начале января, с Интером в рамках Лиги чемпионов и с Манчестер Юнайтед.

Добавим, что Милан продлил контракт с ключевым вингером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Бен Уайт

Статьи по теме

Арсенал с трудом обыграл худшую команду АПЛ Арсенал с трудом обыграл худшую команду АПЛ
Вингер Арсенала признан игроком недели в Лиге чемпионов Вингер Арсенала признан игроком недели в Лиге чемпионов
Английские клубы продолжают победную серию над испанскими командами Английские клубы продолжают победную серию над испанскими командами
Арсенал повторил рекорд Ливерпуля и Манчестер Сити в Лиге чемпионов Арсенал повторил рекорд Ливерпуля и Манчестер Сити в Лиге чемпионов

Видео

"Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику
"Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Украина20:44
Кубок Украины: определились все участники Финала четырех
Олимпийские игры20:10
Александра Олийникова: "российские символы – это символы агрессии"
Киберспорт20:05
NaVi завершили выступление на DreamLeague Season 27, уступив Xtreme Gaming
Бокс19:50
"Push the horses": Уайлдер оставил забавное послание Усику
Биатлон19:30
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Ботн и Магнуссон лидируют в общем зачете, Мандзин и Дмитренко единственные из украинцев взяли очки
Европа19:26
Лазарет Арсенала пополнился. Защитник пропустит 4-5 недель
Формула 118:56
Пирелли назвала составы шин для Австралии, Китая и Японии
Европа18:37
Рома приняла решение касательно звездного аргентинца
Европа18:20
Милан продлил контракт с ключевым вингером
Теннис18:01
Жара повлияла на регламент. ATP утвердила новое правило
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK