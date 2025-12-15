Лазарет Арсенала пополнился. Защитник пропустит 4-5 недель

Еще один игрок пополнил лазарет Арсенала. Теперь к Кристиану Москеру, Каю Хаверцу, Габриэлю Магальяешу, Риккардо Калафиори и Максу Доуману присоединился защитник Бен Уайт.

Согласно информации журналиста Чарли Уайатта, игрок лондонской команды повредил подколенное сухожилие в матче против Вулверхэмптона.

Теперь Уайт пропустит почти месяц из-за этой травмы.

На ближайшие 4–5 недель у канониров ожидает несколько очень сложных матчей, а именно встречи с Ливерпулем в начале января, с Интером в рамках Лиги чемпионов и с Манчестер Юнайтед.

Добавим, что Милан продлил контракт с ключевым вингером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!