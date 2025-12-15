Милан продлил контракт с ключевым вингером

Милан объявил о продлении контракта со своим основным вингером Алексисом Салемакерсом.

О подписании нового договора с 26-летним бельгийцем "россонери" сообщили на своем официальном сайте.

Игрок продлил сотрудничество с итальянским клубом до 30 июня 2031 года. Обновленное соглашение вступит в силу 1 июля 2026 года.

The story continues, with Alexis Saelemaekers and Milan together ❤🖤 pic.twitter.com/wN8fvyVXkM — AC Milan (@acmilan) December 15, 2025

Напомним, что Салемакерс присоединился к Милану в 2020 году, а этим летом вернулся в стан "россонери" после двух лет в арендах в Болонье и Роме.

В текущем сезоне бельгиец провел во всех турнирах 18 матчей, отличившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

