iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан продлил контракт с ключевым вингером

Алексис Салемакерс заключил с "россонери" новый долгосрочный договор.
Сегодня, 18:20       Автор: Игорь Мищук
Алексис Салемакерс / Getty Images
Алексис Салемакерс / Getty Images

Милан объявил о продлении контракта со своим основным вингером Алексисом Салемакерсом.

О подписании нового договора с 26-летним бельгийцем "россонери" сообщили на своем официальном сайте.

Читай также: Итальянский гранд проявляет интерес к Миколенко

Игрок продлил сотрудничество с итальянским клубом до 30 июня 2031 года. Обновленное соглашение вступит в силу 1 июля 2026 года.

Напомним, что Салемакерс присоединился к Милану в 2020 году, а этим летом вернулся в стан "россонери" после двух лет в арендах в Болонье и Роме.

В текущем сезоне бельгиец провел во всех турнирах 18 матчей, отличившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Милан рассматривает вариант с подписанием немецкого форварда из АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Алексис Салемакерс

Статьи по теме

Милан потерял очки в матче с двумя незасчитаными голами Милан потерял очки в матче с двумя незасчитаными голами
Итальянский гранд проявляет интерес к Миколенко Итальянский гранд проявляет интерес к Миколенко
Милан рассматривает вариант с подписанием немецкого форварда из АПЛ Милан рассматривает вариант с подписанием немецкого форварда из АПЛ
Милан собрался перехватить трансферную цель Ромы Милан собрался перехватить трансферную цель Ромы

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слэм-данк Хейса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слэм-данк Хейса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Формула 118:56
Пирелли назвала составы шин для Австралии, Китая и Японии
Европа18:37
Рома приняла решение касательно звездного аргентинца
Европа18:20
Милан продлил контракт с ключевым вингером
Теннис18:01
Жара повлияла на регламент. ATP утвердила новое правило
Бокс17:45
"Переговоры были": Промоутер Фьюри ответил, состоится ли бой с Джошуа
Европа17:33
Флик отреагировал на дискуссии о судействе вокруг Реала
Европа17:03
Манчестер Сити следит за 26-летним защитником Тоттенхэма
Европа16:39
Барселона может расстаться с правым защитником
Другие страны16:05
Опытный бразильский защитник ищет новый вызов в Европе
Формула 115:42
Известно, когда Ауди официально представит болид Формулы-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK