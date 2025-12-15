iSport.ua
Жара повлияла на регламент. ATP утвердила новое правило

Утвердили новый температурный протокол для матчей.
Сегодня, 18:01       Автор: Валентина Чорноштан
ATP / Getty Images
ATP / Getty Images

Совет директоров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) принял решения, касающиеся жары.

Согласно новому правилу, которое вступит в силу с сезона 2026 года, в матчах будут введены перерывы на охлаждение. По запросу любого из игроков будет разрешён 10-минутный перерыв после второго сета.

Добавим, что игра будет приостанавливаться, если температура превысит 32,2 °C.

Ранее решения о приостановке игры из-за жары принимал только местный представитель ATP.

К слову, украинская теннисистка отреагировала на завоевание трофея.

