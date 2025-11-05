Сачко сенсационно одолел 13-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал турнира в Меце

Украинский теннисист впервые в карьере сыграет в 1/4 финала соревнований на уровне ATP.

Первая ракетка Украины и 222-й номер мирового рейтинга Виталий Сачко сумел преодолеть стадию 1/8 финала турнира АТР 250 в Меце.

Украинский теннисист одержал победу над 13-й ракеткой мира, одолев в трех сетах Александра Бублика из Казахстана со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

Соперники провели на корте 2 часа и 9 минут.

В четвертьфинале Сачко сыграет против 243-го номера мирового рейтинга француза Клемана Табюра, которому ранее проиграл в финале квалификации. В основную сетку турнира в Меце украинец попал в статусе лаки-лузера.

Мец, Франция

1/8 финала

Виталий Сачко (Украина, LL) - Александр Бублик (Казахстан, 3) 7:5, 3:6, 7:5

Для Сачко победа над Бубликом стала самой рейтинговой в карьере, а также он впервые сыграет в четвертьфинале турнира ATP.

Кроме того, украинский теннисист будет представлен в 1/4 финала соревнований на уровне ATP впервые с 2019 года, когда Сергей Стаховский уступил на этой стадии в Марселе Стефаносу Циципасу.

