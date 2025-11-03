iSport.ua
Русский Українська

Сачко принес Украине первую за четыре года победу в основной сетке турнира ATP

Теннисист обыграл 60-ю ракетку мира в Меце.
Вчера, 23:27       Автор: Андрей Безуглый
Виталий Сачко / Getty Images
Виталий Сачко / Getty Images

Украинский теннисист Виталий Сачко завоевал дебютную победу в основной сетке турнира ATP.

Спортсмен, занимающий 222-ю строчку мирового рейтинга одолел 60-ю ракетку мира Джоанни Мпешти Перрикара на турнире в Меце.

Ранее Сачко уже несколько раз пробивался в основую сетку турниров ATP 250 и выше, но ранее ни разу не побеждал.

За полтора часа Сачко уверенно в двух сетах разобрался с Перрикаром, также принеся Украину первую победу в основной сетке турниров ATP с 2021 года.

Последним украинцем, кто добивался такого результата был Илья Марченко.

В 1/8 финала турнира Сачко встретится с полуфиналистом Мастерса в Париже Александром Бубликом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Сачко

Статьи по теме

Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
Сачко вылетел в первом круге квалификации US Open Сачко вылетел в первом круге квалификации US Open
Сачко и Крутых выиграли челленджер в Ольбии Сачко и Крутых выиграли челленджер в Ольбии
Сачко выиграл свой первый в карьере турнир серии Челленджер Сачко выиграл свой первый в карьере турнир серии Челленджер

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Сандерлендом, а Малиновский против Сассуоло
просмотров
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
просмотров
NaVi уступили Astralis на старте IEM Chengdu
просмотров

Последние новости

Европа00:45
Английские гранды следят за бывшим провалом Барселоны
Европа00:25
Бавария подписала новый контракт с талантливым юниором
Вчера, 23:56
Европа23:56
Эвертон с Миколенко не удержал победу над Сандерлендом
Теннис23:27
Сачко принес Украине первую за четыре года победу в основной сетке турнира ATP
Лига Чемпионов22:58
Энрике подтвердил готовность своих игроков к матчу с Баварией
Европа22:30
Спаллетти: Влахович хочет играть за Ювентус
Европа21:58
В Сербии тренер умер во время матча своей команды
Европа21:25
Малиновский забил, а Дженоа выиграл первый же матч после отставки Виейра
Украина20:50
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
Европа20:30
В сборной Испании прокомментировали стычку Ямаля и Карвахаля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK