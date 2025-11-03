Сачко принес Украине первую за четыре года победу в основной сетке турнира ATP

Теннисист обыграл 60-ю ракетку мира в Меце.

Украинский теннисист Виталий Сачко завоевал дебютную победу в основной сетке турнира ATP.

Спортсмен, занимающий 222-ю строчку мирового рейтинга одолел 60-ю ракетку мира Джоанни Мпешти Перрикара на турнире в Меце.

Ранее Сачко уже несколько раз пробивался в основую сетку турниров ATP 250 и выше, но ранее ни разу не побеждал.

За полтора часа Сачко уверенно в двух сетах разобрался с Перрикаром, также принеся Украину первую победу в основной сетке турниров ATP с 2021 года.

Последним украинцем, кто добивался такого результата был Илья Марченко.

В 1/8 финала турнира Сачко встретится с полуфиналистом Мастерса в Париже Александром Бубликом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!