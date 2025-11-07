iSport.ua
Виталий Сачко: "Я стараюсь достойно представлять свою страну"

Рассказал о войне и поддержке украинцев на АТР-турнире.
Сегодня, 18:36       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Сачко / Getty Images
Виталий Сачко / Getty Images

Первая ракетка Украины Виталий Сачко перед полуфинальным матчем против 19-летнего американца Лернера Тьена рассказал, как война повлияла на его теннисную карьеру.

"Думаю, она повлияла на каждого украинца. У меня до сих пор семья там, я читаю все новости, поддерживаю связь с ними. Особенно вначале это было очень тяжело для всех - прежде всего морально.

И сейчас, если честно, я все еще очень остро это переживаю. Каждый раз, когда читаю о происходящем и вижу, как россияне бомбят мирных людей, мне хочется плакать.

В каком-то смысле мне повезло, что я вырос в Чехии и живу там с детства - там же и остальная часть моей семьи. Но все равно я просто не нахожу слов: мне искренне больно, что это происходит. Со своей стороны я стараюсь помочь тем, чем могу - своими результатами на корте. Украина сейчас переживает непростые времена, поэтому я стараюсь достойно представлять свою страну", — поделился Виталий для БТУ.

Добавим, что матч за выход в финал начнется в 19:00 по киевскому времени.

