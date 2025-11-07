iSport.ua
Сачко пробился в полуфинал турнира в Меце

Первая ракетка Украины проводит соревнования мечты.
Сегодня, 00:25       Автор: Антон Федорцив
Виталий Сачко / Getty Images
Виталий Сачко / Getty Images

Украинский теннисист Виталий Сачко одержал непростую победу над французом Клеманом Табюром. Поединок 1/4 финала затянулся на два часа с хвостиком.

В первом сете украинец стартовал с брейка. Дальше Сачко сосредоточился на собственных подачах. Такой подход вместе со взятой подачей позволили ему повести в счете по партиям.

Табюр реабилитировался во втором сете. Французский теннисист набрал три пункта на старте. Дальше Сачко пытался навязать конкуренцию, но ответить на брейк оппонента так и не сумел.

В решающей партии соперники шли нога в ногу. Казалось, что тай-брейк – неизбежный итог. Но в десятом гейме украинский теннисист перехватил инициативу и дожал Табюра на подаче последнего.

Moselle Open. Мец, Франция
1/4 финала
Клеман Табюр (Франция) – Виталий Сачко (Украина) – 4:6, 6:3, 4:6

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Сачко

