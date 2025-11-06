Табур - Сачко: прогноз на поединок четвертьфинал турнира в Меце

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в поединке между французом и украинцем.

В четверг, 6 ноября, в четвертьфинале турнира в Меце сыграют Клеман Табур и Виталий Сачко.

Напомним, что ранее украинец сотворил сенсацию, выбив с турнира фаворита Александра Бублика и завоевав для Украины первую за годы победу в основной сетке.

В 19:00 по киевскому времени Сачко сыграет против Табура, которому ранее проиграл в квалификации к этому же турниру.

Коэфициенты на поединок Клеман Табур - Виталий Сачко

По мнению букмекеров оба тенниста имеют примерно равные шансы на победу.

Победа Клемана Табура - 1.8

- 1.8 Победа Виталия Сачко - 1.95

