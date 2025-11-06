Динамо - Зрински: прогноз на матч Лиги конференций
Киевское Динамо в четверг, 6 ноября, проведет третий матч основного этапа Лиги конференций, соперником в котором станет Зрински Мостар из Боснии и Герцеговины.
В предыдущих двух матчах Динамо уступило Кристал Пэлас и Самсунспору и теперь просто обязано побеждать.
Стартовый свисток встречи должен прозвучать в 22:00 по киевскому времени.
Коэффициенты на матч Лиги конференций Динамо - Зрински
В предстоящем матче эксперты считают, что больше шансов на победу будет именно у команды Александра Шовковского.
Прогноз букмекеров на матч Динамо - Зрински
- Победа Динамо - 1,67
- Ничья - 4,06
- Победа Зрински - 5,0
Самым вероятным счетом матча букмекеры считают победу Динамо с минимально возможным счетом 1:0. На ISPORT Будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Зрински.
