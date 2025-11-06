Динамо - Зрински: прогноз на матч Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинской и боснийской командами.

Киевское Динамо в четверг, 6 ноября, проведет третий матч основного этапа Лиги конференций, соперником в котором станет Зрински Мостар из Боснии и Герцеговины.

В предыдущих двух матчах Динамо уступило Кристал Пэлас и Самсунспору и теперь просто обязано побеждать.

Стартовый свисток встречи должен прозвучать в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициенты на матч Лиги конференций Динамо - Зрински

В предстоящем матче эксперты считают, что больше шансов на победу будет именно у команды Александра Шовковского.

Прогноз букмекеров на матч Динамо - Зрински

Победа Динамо - 1,67

- 1,67 Ничья - 4,06

- 4,06 Победа Зрински - 5,0

Самым вероятным счетом матча букмекеры считают победу Динамо с минимально возможным счетом 1:0. На ISPORT Будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Зрински.

