Динамо - Зрински: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
В четверг, 6 ноября, киевское Динамо проведет третий матч основного этапа Лиги конференций против боснийского Зрински Мостар. Матч пройдёт в Польше и будет номинально домашним для киевлян.
На прошлой неделе Динамо сыграло сразу два матча проти донецкого Шахтера, один из которых выиграло, а второй проиграло.
Их соперники за всю осень проиграли только один матч - предыдущий поединок Лиги конференций против немецкого Майнца, а практически во всех остальных матчах побеждают (лишь две ничьих).
Текстовая онлайн-трансляция матча Динамо Киев - Зрински Мостар будет доступна в этой новости.
Смотреть игру онлайн можно будет с 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что официальным транслятором матча на территории Украины является медиа-сервис MEGOGO.
Эксперты считают фаворитом этого противостояния именно представителя чемпионата Турции. С расписанием всех матчей Лиги конференций можно ознакомиться на ISPORT,
