Динамо - Зрински: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинской и английской командами.

В четверг, 6 ноября, киевское Динамо проведет третий матч основного этапа Лиги конференций против боснийского Зрински Мостар. Матч пройдёт в Польше и будет номинально домашним для киевлян.

На прошлой неделе Динамо сыграло сразу два матча проти донецкого Шахтера, один из которых выиграло, а второй проиграло.

Их соперники за всю осень проиграли только один матч - предыдущий поединок Лиги конференций против немецкого Майнца, а практически во всех остальных матчах побеждают (лишь две ничьих).

Текстовая онлайн-трансляция матча Динамо Киев - Зрински Мостар будет доступна в этой новости.

Смотреть игру онлайн можно будет с 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что официальным транслятором матча на территории Украины является медиа-сервис MEGOGO.

