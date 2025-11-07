Сачко завершил сенсационное выступление в Меце

Первая ракетка Украины Виталий Сачко уступил американскому теннисисту Лернеру Тьену в 1/2 финала Moselle Open. Представитель США справился с оппонентом в двух сетах.

В первой партии Сачко провалил дебют. Тьен взял пять геймов подряд и только тогда позволил украинскому теннисисту размочить счет. Но не больше – американец сразу закрыл сет геймом "под ноль".

Во второй же партии украинец пытался играть на равных. Он стабилизировал свою подачу и шел рядом с Тьеном. Но в седьмом гейме американский теннисист оформил единственный брейк и отправился в финал.

Впрочем, Сачко и без решающего поединка провел лучший турнир за длительный период. Украинский теннисист попал в основную сетку лаки-лузером, но там начал феерить. В частности, он выбил 13-ю ракетку мира Александра Бублика.

Moselle Open. Мец, Франция

1/2 финала

Виталий Сачко (Украина) – Лернер Тьен (США) – 1:6, 4:6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!