iSport.ua
Русский Українська

Сачко завершил сенсационное выступление в Меце

Украинец дошел до полуфинала турнира.
Сегодня, 20:22       Автор: Антон Федорцив
Виталий Сачко / Getty Images
Виталий Сачко / Getty Images

Первая ракетка Украины Виталий Сачко уступил американскому теннисисту Лернеру Тьену в 1/2 финала Moselle Open. Представитель США справился с оппонентом в двух сетах.

В первой партии Сачко провалил дебют. Тьен взял пять геймов подряд и только тогда позволил украинскому теннисисту размочить счет. Но не больше – американец сразу закрыл сет геймом "под ноль".

Во второй же партии украинец пытался играть на равных. Он стабилизировал свою подачу и шел рядом с Тьеном. Но в седьмом гейме американский теннисист оформил единственный брейк и отправился в финал.

Впрочем, Сачко и без решающего поединка провел лучший турнир за длительный период. Украинский теннисист попал в основную сетку лаки-лузером, но там начал феерить. В частности, он выбил 13-ю ракетку мира Александра Бублика.

Moselle Open. Мец, Франция
1/2 финала
Виталий Сачко (Украина) – Лернер Тьен (США) – 1:6, 4:6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Сачко

Статьи по теме

Виталий Сачко: "Я стараюсь достойно представлять свою страну" Виталий Сачко: "Я стараюсь достойно представлять свою страну"
Сачко пробился в полуфинал турнира в Меце Сачко пробился в полуфинал турнира в Меце
Табур - Сачко: прогноз на поединок четвертьфинал турнира в Меце Табур - Сачко: прогноз на поединок четвертьфинал турнира в Меце
Сачко сенсационно одолел 13-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал турнира в Меце Сачко сенсационно одолел 13-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал турнира в Меце

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
просмотров

Последние новости

Европа23:06
Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды
Теннис22:45
Соболенко дожала Анисимову в 1/2 финала WTA Finals
Украина22:12
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
Формула 121:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию к спринту
Теннис21:26
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Европа и мир20:55
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK