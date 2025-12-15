iSport.ua
Флик отреагировал на дискуссии о судействе вокруг Реала

Высказался о судейских ошибках на фоне претензий Реала.
Сегодня, 17:33
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

В воскресенье, 14 декабря, состоялся матч мадридского Реала против Алавеса. На 86-й минуте встречи защитник Алавеса Науэль Теналья ударил Винисиуса по голени, однако арбитр матча не стал назначать пенальти.

Издание AS спросило главного тренера Барселоны Ханси Флика о комментариях по поводу обсуждения судейства со стороны мадридского клуба.

"Мы знаем, что судьи — важная часть этой игры, без них мы не можем играть. Все совершают ошибки.

Мы должны фокусироваться на себе и смотреть, что можем делать лучше. Я не хочу говорить о других. Нужно строить лучшую команду из возможных.

Неправильно оказывать дополнительное давление на арбитров. Это не мой путь", — цитирует слова немецкого специалиста источник.

