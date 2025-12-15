Барселона может расстаться с правым защитником

Правый защитник Жюль Кунде может покинуть Барселону из-за отсутствия доверия со стороны главного тренера каталонской команды, сообщает El Nacionall.

У французского игрока контракт с Барселоной до лета 2030 года, однако Кунде рассматривает уход из команды.

Отмечается, что игроку не нравится, что Флик не применяет политику борьбы за позицию в составе к нему и считает, что немецкий специалист не даёт ему возможность стремиться к настоящей конкуренции на его позиции.

В этом сезоне Жюль Кунде отличился 3 голами и 2 результативными передачами в 22 матчах за Барселону во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Фенербахче заинтересовался украинцем из Жироны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!