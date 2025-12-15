iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона может расстаться с правым защитником

Новый контракт не спасет.
Сегодня, 16:39       Автор: Валентина Чорноштан
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images

Правый защитник Жюль Кунде может покинуть Барселону из-за отсутствия доверия со стороны главного тренера каталонской команды, сообщает El Nacionall.

У французского игрока контракт с Барселоной до лета 2030 года, однако Кунде рассматривает уход из команды.

Отмечается, что игроку не нравится, что Флик не применяет политику борьбы за позицию в составе к нему и считает, что немецкий специалист не даёт ему возможность стремиться к настоящей конкуренции на его позиции.

В этом сезоне Жюль Кунде отличился 3 голами и 2 результативными передачами в 22 матчах за Барселону во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Фенербахче заинтересовался украинцем из Жироны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ханси флик Жюль Кунде

Статьи по теме

Флик отреагировал на дискуссии о судействе вокруг Реала Флик отреагировал на дискуссии о судействе вокруг Реала
Педри побил рекорд Месси Педри побил рекорд Месси
Дубль Рафиньи принес Барселоны волевую победу Дубль Рафиньи принес Барселоны волевую победу
Пирелли назвала составы шин для Австралии, Китая и Японии Пирелли назвала составы шин для Австралии, Китая и Японии

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слэм-данк Хейса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слэм-данк Хейса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Формула 118:56
Пирелли назвала составы шин для Австралии, Китая и Японии
Европа18:37
Рома приняла решение касательно звездного аргентинца
Европа18:20
Милан продлил контракт с ключевым вингером
Теннис18:01
Жара повлияла на регламент. ATP утвердила новое правило
Бокс17:45
"Переговоры были": Промоутер Фьюри ответил, состоится ли бой с Джошуа
Европа17:33
Флик отреагировал на дискуссии о судействе вокруг Реала
Европа17:03
Манчестер Сити следит за 26-летним защитником Тоттенхэма
Европа16:39
Барселона может расстаться с правым защитником
Другие страны16:05
Опытный бразильский защитник ищет новый вызов в Европе
Формула 115:42
Известно, когда Ауди официально представит болид Формулы-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK