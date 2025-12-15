iSport.ua
Опытный бразильский защитник ищет новый вызов в Европе

Экс-защитник Челси и ПСЖ станет свободным агентом в январе.
Сегодня, 16:05       Автор: Валентина Чорноштан
Тьяго Силва / Getty Images
Тьяго Силва / Getty Images

Тьяго Силва, который сейчас выступает за бразильский Флуминенсе, собирается вернуться в Европу.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт 41-летнего защитника с Флуминенсе заканчивается этой зимой, и Силва станет свободным агентом.

Отмечается, что защитник хочет набрать форму перед предстоящим чемпионатом мира 2026 года, чтобы блеснуть за футболку национальной команды.

Ранее появлялись слухи о его переходе в Милан, где он уже играл в период с 2009 по 2012 год.

К слову, Федерация футбола Бразилии начала переговоры с Анчелотти о контракте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тьяго Силва ФК Флуминенсе

