Опытный бразильский защитник ищет новый вызов в Европе

Экс-защитник Челси и ПСЖ станет свободным агентом в январе.

Тьяго Силва, который сейчас выступает за бразильский Флуминенсе, собирается вернуться в Европу.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт 41-летнего защитника с Флуминенсе заканчивается этой зимой, и Силва станет свободным агентом.

Отмечается, что защитник хочет набрать форму перед предстоящим чемпионатом мира 2026 года, чтобы блеснуть за футболку национальной команды.

Ранее появлялись слухи о его переходе в Милан, где он уже играл в период с 2009 по 2012 год.

К слову, Федерация футбола Бразилии начала переговоры с Анчелотти о контракте.

