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Тьяго Силва намерен вернуться в Челси

Но уже не в качестве игрока.
Сегодня, 13:22
Тьяго Силва / Getty Images
Тьяго Силва / Getty Images

Барзильский защитник Тьяго Силва намерен вернуться в Челси, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, совсем недавно бразилец попрощался с "синими" и подписал двухлетний контракт с Флуминенсе.

Но как оказалось, у Силвы есть план, чем он займется по завершении спортивной карьеры, он намерен работать в Челси.

Как пишет инсайдер, бразилец полюбил клуб и город, а потому хочет вернуться туда и приносить пользу уже в качестве функционера.

Ранее также сообщалось, что легенда Севильи остался без нового контракта.

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