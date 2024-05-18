Но уже не в качестве игрока.

Барзильский защитник Тьяго Силва намерен вернуться в Челси, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, совсем недавно бразилец попрощался с "синими" и подписал двухлетний контракт с Флуминенсе.

Но как оказалось, у Силвы есть план, чем он займется по завершении спортивной карьеры, он намерен работать в Челси.

Как пишет инсайдер, бразилец полюбил клуб и город, а потому хочет вернуться туда и приносить пользу уже в качестве функционера.

Ранее также сообщалось, что легенда Севильи остался без нового контракта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!