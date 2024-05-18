Тьяго Силва намерен вернуться в Челси
Но уже не в качестве игрока.
Барзильский защитник Тьяго Силва намерен вернуться в Челси, пишет Фабрицио Романо.
Напомним, совсем недавно бразилец попрощался с "синими" и подписал двухлетний контракт с Флуминенсе.
Но как оказалось, у Силвы есть план, чем он займется по завершении спортивной карьеры, он намерен работать в Челси.
Как пишет инсайдер, бразилец полюбил клуб и город, а потому хочет вернуться туда и приносить пользу уже в качестве функционера.
Ранее также сообщалось, что легенда Севильи остался без нового контракта.
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