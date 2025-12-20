Тьяго Силва заинтересовал грандов Португалии

Португальские гранды включились в гонку за защитником Тьяго Силвой. Лиссабонская Бенфика и Порту претендуют на центрбека, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Бразилец получил статус свободного агента и решил вернуться в Европу. Приоритетом Силвы остается чемпионат Англии. Впрочем, интерес к подписанию до Порту с Бенфикой проявил лишь итальянский Милан.

В сезоне-2025 Силва выступал за бразильский Флуминенсе. Он провел 46 поединков (4 гола, 1 ассист). Защитник стремится поехать на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии и быть ближе к проживающей в Лондоне семье.

Тем временем мадридский Атлетико собрался переманить хавбека мюнхенской Баварии.

