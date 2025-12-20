iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тьяго Силва заинтересовал грандов Португалии

Спрос на ветерана заметно вырос.
Сегодня, 12:44       Автор: Антон Федорцив
Тьяго Силва / Getty Images
Тьяго Силва / Getty Images

Португальские гранды включились в гонку за защитником Тьяго Силвой. Лиссабонская Бенфика и Порту претендуют на центрбека, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Бразилец получил статус свободного агента и решил вернуться в Европу. Приоритетом Силвы остается чемпионат Англии. Впрочем, интерес к подписанию до Порту с Бенфикой проявил лишь итальянский Милан.

В сезоне-2025 Силва выступал за бразильский Флуминенсе. Он провел 46 поединков (4 гола, 1 ассист). Защитник стремится поехать на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии и быть ближе к проживающей в Лондоне семье.

Тем временем мадридский Атлетико собрался переманить хавбека мюнхенской Баварии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика порту Тьяго Силва

Статьи по теме

Тьяго Силва определился с карьерными приоритетами Тьяго Силва определился с карьерными приоритетами
Опытный бразильский защитник ищет новый вызов в Европе Опытный бразильский защитник ищет новый вызов в Европе
Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре
Сын Тьяго Силвы подписал первый профессиональный контракт с Челси Сын Тьяго Силвы подписал первый профессиональный контракт с Челси

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Кристиансен выиграл мужской спринт в Анси
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм примет Ливерпуль, Реал - Севилью, а Ювентус - Рому
просмотров

Последние новости

Украина15:24
Шахтер раскрыл планы на зимнюю паузу
Украина14:55
Еще один игрок сборной Украины может переехаь в турецкий чемпионат
Формула 114:53
Перес и Боттас получили гоночных инженеров в Кадиллак
Другие страны14:22
Ан-Наср получил бан от ФИФА
Формула 113:58
Две команды подозреваются в нарушении моторного регламента
Биатлон13:49
Жанмонно триумфовала в гонке преследования
НХЛ13:21
Коламбус выменял нападающего Сиэтла
Европа13:10
Звезда Боруссии нарвался на штраф от клуба
Украина12:55
Суперлига: Кривбасс будет противостоять Запорожью, Нико-Баскет примет Днепр
Европа12:44
Тьяго Силва заинтересовал грандов Португалии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK