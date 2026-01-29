Трубин попал в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА обнародовала символическую сборную 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов. В команду попали представители десятка клубов.

На позиции вратаря оказался Анатолий Трубин. Голкипер помог лиссабонской Бенфике сенсационно переиграть мадридский Реал (4:2). Украинец не только выполнил несколько сэйвов, но и забил четвертый мяч.

Компанию Трубину в символической сборной составил одноклубник Андреас Шельдеруп. Нашлось место в команде и для молодого лидера испанской Барселоны Ламина Ямаля. Также в одиннадцатку попал автор победного дубля Жуан Педро (Челси).

Напомним, накануне восьмерка команд вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

