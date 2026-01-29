iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Трубин попал в команду недели Лиги чемпионов

Правда, на привычной позиции.
Сегодня, 19:30       Автор: Антон Федорцив
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

УЕФА обнародовала символическую сборную 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов. В команду попали представители десятка клубов.

На позиции вратаря оказался Анатолий Трубин. Голкипер помог лиссабонской Бенфике сенсационно переиграть мадридский Реал (4:2). Украинец не только выполнил несколько сэйвов, но и забил четвертый мяч.

Компанию Трубину в символической сборной составил одноклубник Андреас Шельдеруп. Нашлось место в команде и для молодого лидера испанской Барселоны Ламина Ямаля. Также в одиннадцатку попал автор победного дубля Жуан Педро (Челси).

Напомним, накануне восьмерка команд вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика уефа Анатолий Трубин

Статьи по теме

Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Трубин вошел в историю вратарей-авторов голов Лиги чемпионов Трубин вошел в историю вратарей-авторов голов Лиги чемпионов
Реал, ПСЖ, Интер и другие попали в плей-офф Лиги чемпионов Реал, ПСЖ, Интер и другие попали в плей-офф Лиги чемпионов
Трубин вырвал для Бенфики место в плей-офф Лиги чемпионов Трубин вырвал для Бенфики место в плей-офф Лиги чемпионов

Видео

Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Астон Вилла сыграет с РБ Зальцбург, а Панатинаикос встретится с Ромой
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Другие21:37
Эпицентр-Подоляны покинул Кубок вызова
Лига Чемпионов21:07
Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Формула 120:45
Астон Мартин катастрофически дебютировал на тестах в Барселоне
Украина20:15
УХЛ: Сокол переиграл Одесчину
Европа20:14
Милан намерен перехватить опытного форварда
Европа19:59
Ювентус нашел новый вариант в Турции
Лига Чемпионов19:30
Трубин попал в команду недели Лиги чемпионов
Европа18:54
Де Дзерби оказался под угрозой отставки
Формула 118:18
Норрис выделил преимущество болида Макларен над предыдущими версиями
Европа17:55
Кварацхелия попал в лазарет ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK