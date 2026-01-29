Трубин попал в команду недели Лиги чемпионов
УЕФА обнародовала символическую сборную 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов. В команду попали представители десятка клубов.
На позиции вратаря оказался Анатолий Трубин. Голкипер помог лиссабонской Бенфике сенсационно переиграть мадридский Реал (4:2). Украинец не только выполнил несколько сэйвов, но и забил четвертый мяч.
Компанию Трубину в символической сборной составил одноклубник Андреас Шельдеруп. Нашлось место в команде и для молодого лидера испанской Барселоны Ламина Ямаля. Также в одиннадцатку попал автор победного дубля Жуан Педро (Челси).
Presenting the MD8 Team of the Week! 🥁@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/DdtDsKMUwU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 29, 2026
Напомним, накануне восьмерка команд вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.
