Хэмилтон попал в легендарную компанию после Гран-при Китая

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон повторил уникальное достижение.

На Гран-при Китае британец финишировал на подиуме, что позволило ему присоединится к легендарной компании.

Лишь четыре пилота в истории Формулы-1 финишировали на подиуме в возрасте 20, 30 и 40 с лишним лет.

До Хэмилтона подобным достижением могли похвастать Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо и Найджел Мэнселл.

Отметим, что разница между первым и последним подиумом семикратного чемпиона мира составляет сейчас чуть меньше 19 лет.

