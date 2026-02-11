iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон: Кажется, едем даже медленнее болидов Формулы-2

В целом, пилот позитивно оценил новую машину.
Сегодня, 16:22       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон прокомментировал тесты в Бахрейне.

Напомним, что сегодня начались официаьлные предсезонные тесты Формулы-1. Пилоты уже успели завершить первую сессию.

Хэмилтон считает, что новыми болидами управлять гораздо приятней, однако пока они кажутся медленными. К тому же погода в Бахрейне усложняет понимание машины.

Уровень прижимной силы заметно снизился. Машины стали короче, легче, их легче ловить после срыва. Управлять новыми болидами довольно весело, чем-то даже похоже на ралли.

Хотя сейчас мы, кажется, едем даже медленнее болидов Формулы-2, да? Ну, по крайней мере, такие возникают ощущения.

На тестах в Барселоне, по ощущениям, все прошло довольно неплохо. В Бахрейне же пока порывистый ветер, температура намного выше, найти оптимальный баланс болида намного сложнее. Так что я думаю, что проблемы есть у всех команд.
Но в целом, как я уже говорил, управлять болидом стало намного интереснее

Ранее также сообщалось, что пилот Макларен возобновил сотрудничество со своим экс-менеджером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон

Статьи по теме

Хэмилтон во второй раз распрощался со своим менеджером Хэмилтон во второй раз распрощался со своим менеджером
Хэмилтон будет работать с инженером последнего чемпиона Феррари Хэмилтон будет работать с инженером последнего чемпиона Феррари
Хэмилтон получит нового гоночного инженера Хэмилтон получит нового гоночного инженера
Чемпион мира-1978 оценил шансы Хэмилтона на рекордный титул Чемпион мира-1978 оценил шансы Хэмилтона на рекордный титул

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: индивидуальная гонка у женщин продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Ливерпуля, Баварии, кубковые поединки в Испании и Италии
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия уверенно возглавляет медальный зачет Олимпиады
просмотров

Последние новости

Украина17:44
Середняк УПЛ подписал полузащитника Шахтера
Олимпийские игры17:15
Две украинки финишировали в топ-20 индивидуальной гонки
Олимпийские игры16:45
Мазурчук установил третий лучший результат в истории Украины в лыжном двоеборстве
Формула 116:22
Хэмилтон: Кажется, едем даже медленнее болидов Формулы-2
Формула 115:32
Пилот Макларен возобновил сотрудничество с бывшим менеджером
Биатлон15:12
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2026
Олимпийские игры15:10
"Украинские герои с нами": Шепьюк поддержал Гераскевича во время выступления на Олимпиаде
Европа14:57
Тоттенхэм может вернуть своего бывшего тренера
Олимпийские игры14:33
Украинец Шепьюк стал предпоследним в супергиганте на Олимпиаде-2026
Европа14:20
Два нападающих Барселоны пропустят полуфинал Кубка Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK