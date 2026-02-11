Хэмилтон: Кажется, едем даже медленнее болидов Формулы-2

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон прокомментировал тесты в Бахрейне.

Напомним, что сегодня начались официаьлные предсезонные тесты Формулы-1. Пилоты уже успели завершить первую сессию.

Хэмилтон считает, что новыми болидами управлять гораздо приятней, однако пока они кажутся медленными. К тому же погода в Бахрейне усложняет понимание машины.

Уровень прижимной силы заметно снизился. Машины стали короче, легче, их легче ловить после срыва. Управлять новыми болидами довольно весело, чем-то даже похоже на ралли. Хотя сейчас мы, кажется, едем даже медленнее болидов Формулы-2, да? Ну, по крайней мере, такие возникают ощущения. На тестах в Барселоне, по ощущениям, все прошло довольно неплохо. В Бахрейне же пока порывистый ветер, температура намного выше, найти оптимальный баланс болида намного сложнее. Так что я думаю, что проблемы есть у всех команд.

Но в целом, как я уже говорил, управлять болидом стало намного интереснее

Ранее также сообщалось, что пилот Макларен возобновил сотрудничество со своим экс-менеджером.

