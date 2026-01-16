iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хэмилтон получит нового гоночного инженера

Скудерия пошла на кадровые перемены.
Сегодня, 19:58       Автор: Антон Федорцив
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Риккардо Адами покинул пост гоночного инженера пилота Феррари Льюиса Хэмилтона. Специалист сменит направление работы в итальянской конюшне, сообщает Sky Sports.

"Команда Феррари объявляет о переходе Риккардо Адами на новую должность в роли менеджера академии Феррари и тест-пилотов команды, где его большой опыт работы на трассе и экспертные знания в Формуле-1 будут способствовать развитию будущих талантов и укреплению культуры высоких результатов в рамках всей программы.

Команда Феррари хочет поблагодарить Риккардо за его преданность делу и вклад в работу на трассе и пожелать ему всевозможных успехов на новой должности. О назначении нового гоночного инженера для пилота машины под номером 44 объявят позже", – говорится в заявлении.

Хэмилтон в дебютный сезон сотрудничал с Адами. Их коммуникация в 2025 году была неидеальной. В частности, британец в радиопереговорах несколько раз напоминал инженеру о необходимости предоставить актуальную информацию.

К слову, чемпион мира-1978 Марио Андретти оценил вероятность титула Хэмилтона с Феррари.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюис Хэмилтон

Статьи по теме

Формула 1: Ред Булл и Рейсинг Буллз показали новые ливреи Формула 1: Ред Булл и Рейсинг Буллз показали новые ливреи
Чемпион мира-1978 оценил шансы Хэмилтона на рекордный титул Чемпион мира-1978 оценил шансы Хэмилтона на рекордный титул
Очередной болид Шумахера продадут на аукционе Очередной болид Шумахера продадут на аукционе
УХЛ: Сокол дожал Кременчуг в серии буллитов УХЛ: Сокол дожал Кременчуг в серии буллитов

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: женский спринт в Рупольдинге выиграла Ханна Эберг
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: поединки Жироны, ПСЖ, матчи Серии А и Бундеслиги
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Украина21:45
УХЛ: Сокол дожал Кременчуг в серии буллитов
Европа21:24
Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на Эспаньол
Украина21:00
Рух продал лидера обороны в европейский чемпионат
Биатлон20:29
Обладательница Хрустального глобуса пропустит парсьют в Рупольдинге
Формула 119:58
Хэмилтон получит нового гоночного инженера
Европа19:27
Зинченко заинтересовал тройку клубов АПЛ
Украина18:46
Динамо отпустило легионера в Эюпспор Степаненко
Европа18:25
Наставник сенсации сезона АПЛ признан тренером месяца
Биатлон17:54
Биатлон-2025/2026: женский спринт в Рупольдинге выиграла Ханна Эберг
Биатлон17:38
Ханна Эберг триумфовала в спринте в Рупольдинге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK