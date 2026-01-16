Хэмилтон получит нового гоночного инженера

Риккардо Адами покинул пост гоночного инженера пилота Феррари Льюиса Хэмилтона. Специалист сменит направление работы в итальянской конюшне, сообщает Sky Sports.

"Команда Феррари объявляет о переходе Риккардо Адами на новую должность в роли менеджера академии Феррари и тест-пилотов команды, где его большой опыт работы на трассе и экспертные знания в Формуле-1 будут способствовать развитию будущих талантов и укреплению культуры высоких результатов в рамках всей программы.

Команда Феррари хочет поблагодарить Риккардо за его преданность делу и вклад в работу на трассе и пожелать ему всевозможных успехов на новой должности. О назначении нового гоночного инженера для пилота машины под номером 44 объявят позже", – говорится в заявлении.

Хэмилтон в дебютный сезон сотрудничал с Адами. Их коммуникация в 2025 году была неидеальной. В частности, британец в радиопереговорах несколько раз напоминал инженеру о необходимости предоставить актуальную информацию.

