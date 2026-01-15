iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Чемпион мира-1978 оценил шансы Хэмилтона на рекордный титул

Британца рано сбрасывать со счетов.
Сегодня, 12:53       Автор: Антон Федорцив
Льюис Хэмилтон и Марио Андретти / Getty Images
Льюис Хэмилтон и Марио Андретти / Getty Images

В этом году Льюис Хэмилтон проведет второй сезон за рулем Феррари. Чемпион мира в сезоне-1978 Марио Андретти поделился мыслями о перспективах британского пилота, сообщает GPblog.

"Не думаю, что когда-нибудь будет правильным полностью сбрасывать его со счетов. Его талант слишком значителен, чтобы говорить "нет". Конечно, все будет зависеть от него.

Не знаю, в каком он сейчас психологическом состоянии и насколько сильна его мотивация, но сомневаться в его таланте не приходится. Учитывая его рекорды в спорте, он вполне может снова стать чемпионом мира", – заявил американец.

В данный момент в активе Хэмилтона 7 чемпионских титулов. Премьерный он завоевал в составе Макларен, а все последующие – с Мерседес. По количеству трофеев британец делит рекорд с немецким гонщиком Михаэлем Шумахером.

К слову, болид Феррари F310 B Шумахера выставили на аукцион.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюис Хэмилтон Марио Андретти

Статьи по теме

Очередной болид Шумахера продадут на аукционе Очередной болид Шумахера продадут на аукционе
Феррари представила новую машину для сезона 2026 Феррари представила новую машину для сезона 2026
Формула 1: Все команды определились с датами презентаций новый болидов на 2026 год Формула 1: Все команды определились с датами презентаций новый болидов на 2026 год
Феттель дал Хэмилтону совет для успеха в Феррари Феттель дал Хэмилтону совет для успеха в Феррари

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Комо примет Милан, завершение тура Бундеслиги
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

ММА15:08
Амосов - о дебютном бое в UFC: Если такого типа не перееду, то мне в UFC делать нечего
Биатлон15:00
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
Европа14:37
Наполи навяжет середнякам АПЛ конкуренцию за форварда Фенербахче
Теннис14:29
Марта Костюк запускает образовательный проект для подготовки юных теннисистов
Европа14:04
Боссы МЮ провели встречу перед манчестерским дерби
Биатлон13:51
Лидер сезона пропустит эстафету в Рупольдинге
Бокс13:29
Гвоздик подерется на шоу Zuffa Boxing
НБА13:12
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
НБА13:04
Нью-Йорк Никс потерял лидера. Насколько выбыл Брансон
Формула 112:53
Чемпион мира-1978 оценил шансы Хэмилтона на рекордный титул
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK