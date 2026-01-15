Чемпион мира-1978 оценил шансы Хэмилтона на рекордный титул

В этом году Льюис Хэмилтон проведет второй сезон за рулем Феррари. Чемпион мира в сезоне-1978 Марио Андретти поделился мыслями о перспективах британского пилота, сообщает GPblog.

"Не думаю, что когда-нибудь будет правильным полностью сбрасывать его со счетов. Его талант слишком значителен, чтобы говорить "нет". Конечно, все будет зависеть от него.

Не знаю, в каком он сейчас психологическом состоянии и насколько сильна его мотивация, но сомневаться в его таланте не приходится. Учитывая его рекорды в спорте, он вполне может снова стать чемпионом мира", – заявил американец.

В данный момент в активе Хэмилтона 7 чемпионских титулов. Премьерный он завоевал в составе Макларен, а все последующие – с Мерседес. По количеству трофеев британец делит рекорд с немецким гонщиком Михаэлем Шумахером.

К слову, болид Феррари F310 B Шумахера выставили на аукцион.

