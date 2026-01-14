iSport.ua
Очередной болид Шумахера продадут на аукционе

Коллекционеры готовят чековые книжки.
Сегодня, 12:42       Автор: Антон Федорцив
Феррари F310 B / Getty Images
Феррари F310 B / Getty Images

Феррари 1997 года уйдет с молотка. На торги выставили болид Скудерии F310 B, сообщает RacingNews365.

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер выступил на этом шасси на Гран-при Бельгии в сезоне-1997. Правда, эту версию болида немец пилотировал в квалификации этапа. Тогда он стал третьим, уступив Жаку Вильневу и Жану Алези.

Указанный сезон был для Шумахера вторым за рулем Феррари. Немецкий пилот до последнего претендовал на титул. На финальном гран-при в испанском Хересе он умышленно въехал в Вильнева и был дисквалифицирован.

Напомним, ранее болид Бенеттон Шумахера выставили на аукцион.

