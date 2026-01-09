Легендарный болид Шумахера уйдет с молотка

На Бенеттон B192-05 немец выиграл свой первый Гран-при.

Онлайн аукцион дома Broad Arrow объявил, что будет одним из главных лотов.

В рамках аукциона Мировые иконы: Европа будет выставлен болид Бенеттон B192-05 Михаэля Шумахера.

Именно на этом авто легендарный немецкий пилот выиграл свой первый Гран-при в Формуле-1.

В том сезоне это была единственная победа Шумахера, однако несколько завоеванных подиумов позволили ему занять третье место в личном зачете.

Оценочная стоимость Бенеттон B192-05 составила 8,5 млн евро.

