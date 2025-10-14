iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Появились положительные новости о состоянии Михаэля Шумахера

Журналист сообщил о первых признаках улучшения состояния Шумахера.
Сегодня, 12:56       Автор: Валентина Чорноштан
Михаэль Шумахер / Getty Images
Михаэль Шумахер / Getty Images

Журналист L'Equipe Стефан Л’Эрмитт в интервью для издания Daily Mail поделился информацией о состоянии здоровья Михаэля Шумахера.

Напомним, что семикратный чемпион Формулы-1 получил тяжелую травму головы в 2013 году.

"В этом году он расписался на шлеме. Это произошло во время благотворительной акции. Держала ли его жена за руку — мы точно не знаем, но это впервые, когда мы получили положительный знак, почти признак жизни", — рассказал журналист.

Отмечается, что речь идет о подписании шлема в рамках благотворительной акции "Гонка против деменции".

Также Л’Эрмитт отметил, что до сих пор никто не видел, как ходит или говорит немецкий гонщик.

"Мы имеем дело с человеком, который все еще дышит и, возможно, немного общается с семьей, но нельзя сказать, что у него все хорошо", — добавил он.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаэль Шумахер

Статьи по теме

Льюис Хэмилтон установил новый рекорд Льюис Хэмилтон установил новый рекорд
Экс-партнер Шумахера: Михаэль ради перехода в Феррари очень многим пожертвовал Экс-партнер Шумахера: Михаэль ради перехода в Феррари очень многим пожертвовал
Болид Шумахера ушел с молотка за рекордную сумму Болид Шумахера ушел с молотка за рекордную сумму
Ферстаппен догнал Шумахера по красноречивому показателю Ферстаппен догнал Шумахера по красноречивому показателю

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Европа18:14
Яремчук готов дебютировать в текущем сезоне
Киберспорт17:55
NaVi стартовали с уверенной победы против росиян на BLAST Slam IV
Бокс17:45
Промоутер Джошуа оценил вероятность его возвращения в ринг в этом году
ЧМ-202617:40
Сборная, провалившая квалификацию на ЧМ-2026, уволила тренера
Формула 117:05
В Мерседес рассчитывают закрепить успех в следующих гонках
Европа16:35
Виртц стал худшим трансфером лета по версии авторитетного издания
Европа15:55
"Мы призываем всех не участвовать в этой клоунаде": фанаты Комо резко выступили против матча в Австралии
Европа15:22
Скандальный экс-судья АПЛ может получить до 10 лет тюремного заключения
Формула 114:50
Серхио Перес рассчитывает на успешный старт Кадиллака в Ф1
Европа14:48
"Мы не в состоянии с ними конкурировать": владелец Брайтона прокомментировал трансферы клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK