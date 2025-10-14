Появились положительные новости о состоянии Михаэля Шумахера

Журналист L'Equipe Стефан Л’Эрмитт в интервью для издания Daily Mail поделился информацией о состоянии здоровья Михаэля Шумахера.

Напомним, что семикратный чемпион Формулы-1 получил тяжелую травму головы в 2013 году.

"В этом году он расписался на шлеме. Это произошло во время благотворительной акции. Держала ли его жена за руку — мы точно не знаем, но это впервые, когда мы получили положительный знак, почти признак жизни", — рассказал журналист.

Отмечается, что речь идет о подписании шлема в рамках благотворительной акции "Гонка против деменции".

Также Л’Эрмитт отметил, что до сих пор никто не видел, как ходит или говорит немецкий гонщик.

"Мы имеем дело с человеком, который все еще дышит и, возможно, немного общается с семьей, но нельзя сказать, что у него все хорошо", — добавил он.

