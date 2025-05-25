Болид Шумахера ушел с молотка за рекордную сумму

Феррари, на котором немец выиграл свой четвертый титул, была продана за 18 млн долларов.

Феррари Михаэля Шумахера была продана на аукционе за 18 млн долларов, сообщает The Athletic.

За рулем F2001 немецкий пилот выиграл Гран-при Венгрии и Монако, а также взял свой четвертый чемпионский титул.

Как сообщается, за болид, чья стартовая цена составила 9 млн долларов, боролись два покупателя, доведя цену до 18 млн долларов.

Тем самым сделав F2001 самым дорогим болидом Михаэля Шумахера. Дороже продавались лишь болиды Мерседес, из которых самым дорогим стал W196, которым управляли Хуан-Мануэль Фанхио и Стирлинг Мосс, - 52 млн долларов.

С расписанием и результатами Гран-при Монако вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!