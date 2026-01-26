iSport.ua
Стало известно, в каком состоянии находится Михаэль Шумахер

Daily Mail сообщило что Шумахер больше не прикован к кровати и может сидеть.
Сегодня, 13:36       Автор: Валентина Чорноштан
Михаэль Шумахер / Getty Images
Михаэль Шумахер / Getty Images

Популярное издание Daily Mail со ссылкой на несколько источников, близких к Михаэлю Шумахеру, выяснило состояние семикратного чемпиона Формулы-1.

Как отмечает источник, Шумахер больше не прикован к постели. Тем не менее он всё ещё не может ходить - вместо этого его возят по дому в инвалидном кресле.

Также Daily Mail опровергли информацию о том, что у немца псевдокома. Добавим, что при таком состоянии человек способен реагировать на окружающих и общаться с другими лишь путём моргания и движения глаз.

Издание цитирует слова одного из ближайших источников из семьи бывшего гонщика. что семикратный чемпион осознаёт часть происходящего вокруг, но, вероятно, не всё. 

К слову, Хэмилтон будет работать с инженером последнего чемпиона Феррари.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаэль Шумахер

