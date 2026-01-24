Хэмилтон будет работать с инженером последнего чемпиона Феррари

Британец Льюис Хэмилтон в сезоне-2026 не будет работать с Риккардо Адами. Гоночным инженером пилота на старте сезона станет Карло Санти, сообщает Corriere della Sera.

Специалист ранее работал с Кими Райкконеном. Финский гонщик остается последним чемпионом в составе Феррари. На тестах в испанской Барселоне Хэмилтону будет помогать Брайан Боцци – гоночный инженер Шарля Леклера.

Скудерия не будет Санти ассистентом семикратного чемпиона мира на постоянной основе. Феррари пригласит нового гоночного инженера извне. Скорее всего, он работал в Макларен.

Кстати, конюшня Уильямс пропустит тесты Формулы-1 в Барселоне.

