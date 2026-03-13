iSport.ua
Бернс приблизился к рекорду Кессела по матчам

Вышел на второе место в истории НХЛ.
Сегодня, 13:30       Автор: Валентина Чорноштан
Брент Бернс / Getty Images
Брент Бернс / Getty Images

Брент Бернс провел 989-й матч подряд без пропусков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Защитник Колорадо делит второе место по этому показателю в истории лиги с Китом Йэндлом.

Первое место принадлежит Филу Кесселу - у него 1064 игры подряд, пишет сайт НХЛ.

Добавим, что серия Бернса длится с 22 ноября 2013 года.

К слову, результаты и обзоры матчей регулярного чемпионата НХЛ, вы можете посмотреть на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


