Защитник Оклахомы побил 63-летний рекорд НБА

Шей Гилджес-Александер в матче против Бостона набрал 35 очков и установил новый рекорд НБА, пишет Basketnews.

Защитник Оклахома-Сити Тандер с 1 ноября 2024 года набирает 20+ очков за игру, продлив эту серию до 127 матчей.

Ранее этот показатель принадлежал Вилту Чемберлену, тогда игрок Филадельфии Уорриорз провёл 126 игр подряд, в каждой из которых набирал не менее 20 очков.

Добавим, что Оклахома-Сити Тандер смогла обыграть Бостон Селтикс со счётом 104:102.

