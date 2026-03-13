iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Защитник Оклахомы побил 63-летний рекорд НБА

Гилджес-Александер сумел в 127 играх подряд набирать как минимум 20 очков.
Сегодня, 12:57       Автор: Валентина Чорноштан
Шей Гилджес-Александер / Getty Images
Шей Гилджес-Александер / Getty Images

Шей Гилджес-Александер в матче против Бостона набрал 35 очков и установил новый рекорд НБА, пишет Basketnews.

Защитник Оклахома-Сити Тандер с 1 ноября 2024 года набирает 20+ очков за игру, продлив эту серию до 127 матчей.

Ранее этот показатель принадлежал Вилту Чемберлену, тогда игрок Филадельфии Уорриорз провёл 126 игр подряд, в каждой из которых набирал не менее 20 очков.

Добавим, что Оклахома-Сити Тандер смогла обыграть Бостон Селтикс со счётом 104:102.

К слову, защитник Кливленд Кавальерс покорил рекорд Майкла Джордана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер Шей Гилджес-Александер

Статьи по теме

НБА: Кливленд одолел Детройт, Лейкерс обыграли Нью-Орлеан, победы Оклахомы и Сан-Антонио НБА: Кливленд одолел Детройт, Лейкерс обыграли Нью-Орлеан, победы Оклахомы и Сан-Антонио
Ветеран Мэверикс получил ушиб Ветеран Мэверикс получил ушиб
Стычка в матче Оклахома - Денвер. Йокич взбесился из-за грязного приема Дорта Стычка в матче Оклахома - Денвер. Йокич взбесился из-за грязного приема Дорта
Легенда НБА досрочно завершил карьеру Легенда НБА досрочно завершил карьеру

Видео

Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча
Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт откроет восьмой этап Кубка мира в эстонском Отепяя
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо, Торино и Вильярреала
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа14:55
Гирасси может перейти в один из топ-клубов Серии А
Европа14:34
Лондонский клуб начал переговоры о трансфере защитника Лейпцига
Европа14:10
Тренер Баварии рассказал о травмированных игроках
Лига Европы13:45
Защитник Порту стал самым возрастным дебютантом в истории Лиги Европы
НХЛ13:30
Бернс приблизился к рекорду Кессела по матчам
НБА12:57
Защитник Оклахомы побил 63-летний рекорд НБА
Теннис12:36
Рыбакина назвала главное оружие перед матчем со Свитолиной
Формула 112:12
Гран-при Китая: Квалификация к спринту, Мерседес впереди
Бокс11:48
Новые требования WBC ставят под угрозу абсолютный титул Усика
Лига Чемпионов11:23
Daily Mail раскрыл состояние игроков Манчестер Сити после поражения от Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK