НХЛ: Миннесота уступила Филадельфии, Вашингтон одолел Баффало
В ночь на пятницю, 13 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 12 марта
Баффало – Вашингтон 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Бостон – Сан-Хосе 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Каролина – Сент-Луис 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Нью-Джерси – Калгари 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
Тампа-Бэй – Детройт 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Торонто – Анахайм 6:4 (1:2, 2:1, 3:1)
Флорида – Коламбус 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Виннипег – Рейнджерс 3:6 (0:1, 2:1, 1:4)
Даллас – Эдмонтон 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)
Миннесота – Филадельфия 2:3 после буллитов (0:1, 2:0, 0:1, 0:0)
Юта – Чикаго 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Ванкувер – Нэшвилл 4:3 после буллитов (1:1, 0:2, 2:0, 0:0)
Вегас – Питтсбург 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Сиэтл – Колорадо 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!