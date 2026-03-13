iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Миннесота уступила Филадельфии, Вашингтон одолел Баффало

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:48       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на пятницю, 13 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 матчей. 

Результаты матчей НХЛ за 12 марта

Баффало – Вашингтон 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Бостон – Сан-Хосе 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Каролина – Сент-Луис 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Нью-Джерси – Калгари 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

Тампа-Бэй – Детройт 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Торонто – Анахайм 6:4 (1:2, 2:1, 3:1)

Флорида – Коламбус 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Виннипег – Рейнджерс 3:6 (0:1, 2:1, 1:4)

Даллас – Эдмонтон 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)

Миннесота – Филадельфия 2:3 после буллитов (0:1, 2:0, 0:1, 0:0)

Юта – Чикаго 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Ванкувер – Нэшвилл 4:3 после буллитов (1:1, 0:2, 2:0, 0:0)

Вегас – Питтсбург 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Сиэтл – Колорадо 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рыбакина назвала главное оружие перед матчем со Свитолиной Рыбакина назвала главное оружие перед матчем со Свитолиной
Гран-при Китая: Квалификация к спринту, Мерседес впереди Гран-при Китая: Квалификация к спринту, Мерседес впереди
Новые требования WBC ставят под угрозу абсолютный титул Усика Новые требования WBC ставят под угрозу абсолютный титул Усика
Daily Mail раскрыл состояние игроков Манчестер Сити после поражения от Реала Daily Mail раскрыл состояние игроков Манчестер Сити после поражения от Реала

Видео

Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча
Лех - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт откроет восьмой этап Кубка мира в эстонском Отепяя
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо, Торино и Вильярреала
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Теннис12:36
Рыбакина назвала главное оружие перед матчем со Свитолиной
Формула 112:12
Гран-при Китая: Квалификация к спринту, Мерседес впереди
Бокс11:48
Новые требования WBC ставят под угрозу абсолютный титул Усика
Лига Чемпионов11:23
Daily Mail раскрыл состояние игроков Манчестер Сити после поражения от Реала
Европа10:50
Унаи Эмери стал рекордсменом Астон Виллы
Формула 110:23
Перес не примет участие в спринтерской квалификации Гран-при Китая
НХЛ09:48
НХЛ: Миннесота уступила Филадельфии, Вашингтон одолел Баффало
НБА09:18
НБА: Оклахома победила Бостон, Сан-Антонио уступил Денверу
Теннис08:39
Свитолина вышла в полуфинал
Европа08:22
У Атлетико кадровые проблемы, ключевой хавбек получил повреждение бедра
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK