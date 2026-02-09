Культовый болид Шумахера был продан на аукционе

Ушёл с молотка за 5 млн.

Как сообщает RacingNews365, накануне состоялся аукцион, на котором продали болид Михаэля Шумахера.

В начале распродажи цена за Benetton B192 составляла 8,5 миллиона евро, однако в итоге его продали за 5 миллионов.

Отмечается, что культовость этого болида заключается в том, что именно на нём немецкий пилот выиграл Гран-при Бельгии 1992 года.

Добавим, что победа на этом Гран-при стала для него первой в Формуле-1.

Ранее руководитель Мерседеса оценил новые болиды перед предстоящим сезоном-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!