Стало известно, будет ли Феррари протестовать против спорных силовых установок

Силовые установки Мерседес вызвали возмущение у многих команд Формулы-1, однако Феррари, которая ранее также входила в число недовольных, отказалась от подачи протестов.

Руководитель Феррари Фредерик Вассер сообщил, что его команда не будет подавать протест против моторов Мерседес.

Мы здесь не ради того, чтобы подавать протесты. Необходимо, чтобы были ясные правила, чтобы все одинаково их понимали. Но о протесте речи не идет. Учитывая то, что появились новые правила по батарее, мотору, шасси и шинам, новый спортивный регламент, появление серых зон неизбежно.

"Для меня главное — чтобы была ясность. Можно принять, что все могут допускать ошибки, или признать, что у нас раньше не было общего понимания", - приводят слова Вассера The Race.

Ранее сообщалось, что ФИА готова изменить правила касательно касательно спорных моторов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!