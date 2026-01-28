iSport.ua
Феррари определилась с гоночным инженером для Хэмилтона

Скудерия переманила специалиста из Макларен.
Сегодня, 13:02       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Феррари выбрала гоночного инженера для Льюиса Хэмилтона, сообщает AutoRacer.

Напомним, что сейчас обязанности временного инженера исполняет Карло Санти.

В ближайшее время Феррари планирует пригласить на эту роль Седрика Мишель-Грожана из Макларен.

Специалист провел восемь лет в команде из Уокинга и сейчас находится в отпуске после ухода оттуда. С 2023 года Мишель-Грожан работал в команде с Оскаром Пиастри.

Однако инженер никогда не занимал должность именно гоночного инженера, но в Скудерии все равно верят в огромный опыт специалиста.

Ранее также сообщалось, что Уильямс отменил презентацию своего болида.

