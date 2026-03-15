Малиновский получил повреждение в матче Дженоа

Украинский хавбек был заменен во втором тайме поединка Серии А с Вероной.

В воскресенье, 15 марта, Дженоа встречалась в гостях с Вероной в рамках 29-го тура итальянской Серии А и одержала победу со счетом 2:0.

Украинский полузащитник "россоблу" Руслан Малиновский вышел на эту игру в стартовом составе, однако покинул поле во втором тайме из-за повреждения.

В столкновении с нападающим Вероны Кироном Боуи украинец получил удар в район бедра правой ноги и опустился на газон, после чего ушел с поля в сопровождении представителя медицинского штаба.

Малиновский вернулся в игру, однако продолжил испытывать дискомфорт и был заменен на 71-й минуте встречи.

Насколько серьезно повреждение украинского хавбека, пока остается неизвестным.

В нынешнем сезоне Малиновский провел в составе Дженоа 28 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами и тремя результативными передачами.

Стоит отметить, что Малиновский из-за дисквалификации не смог бы принять участие в полуфинальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 со Швецией, который состоится 26 марта, однако на потенциальный финал 31 марта был бы доступен.

