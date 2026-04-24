Президент турецкого клуба подтвердил трансфер Малиновского
Президент Трабзонспора Эртугрул Доган подтвердил, что украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский летом должен стать игроком его команды.
Глава турецкого клуба утверждает, что они уже согласовали переход 32-летнего игрока сборной Украины, у которого в июне истекает срок действия контракта с генуэзцами.
"Мы видим свои недостатки на следующий год, работа по их устранению уже началась и будет продолжена. Мы сделаем все возможное, чтобы участвовать в борьбе за чемпионский титул в следующем сезоне.
На данный момент мы завершили два трансфера: Руслана Малиновского и Тьерри Карадениза. В ближайшие дни будут еще трансферы. Переговоры продолжаются. Я не буду называть имен, но надеюсь, что в ближайшем будущем мы продолжим закрывать эти соглашения одно за другим", - приводит слова Догана NTV Spor.
Ранее сообщалось, что Трабзонспор предложил Малиновскому контракт на три года.
