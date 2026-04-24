Президент турецкого клуба подтвердил трансфер Малиновского

Несмотря на попытки Дженоа удержать игрока, украинец все же отправится в Турцию.
Сегодня, 13:30       Автор: Игорь Мищук
Руслан Малиновский / Getty Images

Президент Трабзонспора Эртугрул Доган подтвердил, что украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский летом должен стать игроком его команды.

Глава турецкого клуба утверждает, что они уже согласовали переход 32-летнего игрока сборной Украины, у которого в июне истекает срок действия контракта с генуэзцами.

"Мы видим свои недостатки на следующий год, работа по их устранению уже началась и будет продолжена. Мы сделаем все возможное, чтобы участвовать в борьбе за чемпионский титул в следующем сезоне.

На данный момент мы завершили два трансфера: Руслана Малиновского и Тьерри Карадениза. В ближайшие дни будут еще трансферы. Переговоры продолжаются. Я не буду называть имен, но надеюсь, что в ближайшем будущем мы продолжим закрывать эти соглашения одно за другим", - приводит слова Догана NTV Spor.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор предложил Малиновскому контракт на три года.

