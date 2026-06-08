ТОП-5 интриг сезона в снукере: кто обойдет Трампа, останется ли в профи Бойко

ISPORT рассказывает о том, чего можно ожидать в мире снукера в новом сезоне.

Уже в среду, 10 июня, стартуют первые квалификации профессиональных турниров по снукеру, а значит пришло время задуматься о том, что нас ждёт в сезоне-2026/27.

Роман Дидук выделил пять интриг новой кампании, за которыми украинским болельщикам снукера будет наиболее интересно следить.

Кто сменит Трампа на первой строчке мирового рейтинга?

Началась 94-я неделя непрерывного пребывания Джадда Трампа на вершине профессионального рейтинга. Он стал лидером после победы на Saudi Arabia Masters 26 августа 2024 года. В сезоне-2026/27 турниров в Эр-Рияде не будет из-за военных действий на Ближнем Востоке, а значит Трамп не сможет защитить 500 000 очков.

До 26 августа состоится только один рейтинговый турнир, в котором сыграет Джадд, China Open. Победитель турнира получит солидные £250 000, и этой суммы хватит Трампу для сохранения лидерства. Если же он проиграет в финале, полуфинале или четвертьфинале, придётся считать очки, набранные преследователями. Если Джадд не выйдет в четвертьфинал, то гарантированно потеряет первое место.

Источник: Getty Images

Главным претендентом на вершину рейтинга является Чжао Синьтун, у которого не списываются очки за сезон-2024/25, поскольку тогда он ещё отбывал дисквалификацию за договорные матчи. Также хорошие шансы имеют Нил Робертсон и У Ицзэ. Все остальные игроки существенно отстают в рейтинге, поэтому не смогут претендовать на лидерство уже после первого турнира.

Вероятность смены лидера мирового рейтинга: 50%.

Сохранит ли Юлиан Бойко статус профессионала?

Юлиан проведёт второй год по своей профессиональной карте, а значит в конце сезона может встать вопрос о сохранении места в мэйн-туре. За первый сезон Бойко заработал 48 000 рейтинговых очков, что является весьма хорошим результатом. Однако во втором ему необходимо как минимум повторить этот показатель, чтобы обеспечить себе место в топ-64 и остаться в туре на третий сезон подряд.

Например, по итогам сезона-2025/26 спасительной планкой стали 94 000 очков, которые позволили Джордану Брауну занять последнее проходное место в верхней половине рейтинга.

Источник: Getty Images

Положительной новостью для Бойко стало изменение правил квалификации. Теперь все турниры будут проходить по ступенчатой системе отбора: игроки с более высоким рейтингом будут вступать в борьбу на поздних стадиях квалификации. В прошлом сезоне Юлиан встречался в квалификациях с Марком Уильямсом, Ронни О'Салливаном, Али Картером, Чжао Синьтуном и Кайреном Уилсоном. Теперь в первых раундах квалификации он будет играть против новичков тура, что повысит его шансы на выход в поздние стадии и получение более крупных призовых.

Вероятность сохранения профессионального статуса Юлианом Бойко по итогам сезона-2026/27 составляет 60%.

Дебют Михаила Ларкова и возвращение Антона Казакова

Впервые Украину будут представлять сразу три игрока в профессиональном туре. Если для Антона Казакова это второе пришествие, то Михаил Ларков впервые сыграет на турнирах мэйн-тура.

Первый опыт Казакова оказался крайне неудачным, и он без шансов вылетел в любители. За два года вне мэйн-тура Антон набрался опыта, выиграл два чемпионата Европы и перерос уровень любительского снукера. Главный вопрос заключается в том, вырос ли он до уровня профессионалов. Очень важным будет старт сезона, который может придать игроку уверенности, как это произошло в прошлом году с Юлианом Бойко, либо, наоборот, быстро развеять все ожидания.

Источник: Getty Images

Михаил Ларков — новое имя в профессиональном снукере. Он провёл всего один матч в квалификации чемпионата мира, и это его единственный опыт игры против представителей мэйн-тура. Ему всего 17 лет, и главной задачей для него остаётся получение опыта. Первый сезон будет не столь важен с точки зрения результатов, однако психологическое становление как игрока имеет огромное значение для последующих лет. Ларков способен удивить своими результатами, и в это очень хочется верить, однако пока ожидать регулярных выходов в поздние стадии турниров не стоит.

Кто из молодёжи выйдет на новый уровень?

Наибольшие надежды среди британских игроков возлагаются на Стэна Муди. В прошлом сезоне он превратился из игрока, борющегося за выживание в туре, в крепкого середняка, завершив кампанию на 40-м месте мирового рейтинга. Следующим шагом должна стать победа на турнире и приближение к топ-16. Всё это он может сделать уже в течение следующего года.

Источник: Getty Images

Ещё одна надежда Англии — Лиам Пуллен. Игрок уже дебютировал в Крусибле и удивил многих своей игрой. В прошлом сезоне он заработал почти 67 000 очков и теперь практически гарантировал себе необходимую базу для сохранения места среди профессионалов. Это позволит Лиаму играть без серьёзного психологического давления и раскрыть свои сильные стороны.

Задача Пуллена — закрепиться в районе 40-50 места мирового рейтинга и создать фундамент для дальнейшего прогресса.

Также стоит обратить внимание на надежду Китая. Чан Бинью в первый же сезон после возвращения взлетел на 48-е место мирового рейтинга, заработал 143 100 очков и стал главным открытием года. 23-летний китаец вышел в финал Scottish Open, успешно выступил в Саудовской Аравии и на British Open. В новом сезоне многие будут ждать от него первой победы на рейтинговом турнире, и такие ожидания выглядят вполне оправданными.

Разочарование сезона-2026/27

Существует довольно очевидный прогноз: Ронни О'Салливан вновь будет пропускать турниры, что приведёт к его вылету из топ-16. Однако вряд ли это станет для кого-то серьёзным разочарованием, поскольку болельщики уже привыкли к подобному поведению Ронни.

Ронні О'Салліван / Источник: Getty Images

А вот другим игроком, который может разочаровать, вероятно, станет Люка Бресель, который вообще рискует вылететь из числа профессионалов. После победы на чемпионате мира 2023 года бельгиец не может найти мотивацию и постепенно движется к статусу любителя. По итогам сезона-2026/27 вероятность вылета Бреселя оценивается в 80%.

Ещё одним разочарованием может стать Сяо Годун. Китаец провёл очень хороший сезон, однако стабильность никогда не была его сильной стороной. Разочарованием для него станет вылет из топ-16 и отсутствие хотя бы одного полуфинала на турнирах в течение следующего года.

Роман Дидук

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