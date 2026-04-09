iSport.ua
Русский Українська
Другие

Бойко уступил в четвертьфинале квалификации ЧМ-2026

Украинский снукерист потерпел поражение от китайского соперника.
Сегодня, 19:38       Автор: Игорь Мищук
Юлиан Бойко / Getty Images

Украинец Юлиан Бойко потерпел поражение в четвертьфинале квалификации чемпионата мира-2026 по снукеру в английском Шеффилде.

20-летний украинский снукерист, посеянный под 80-м номером, стартовал в отборе на мировое первенство сразу со второго раунда, встретившись с 17-летним китайцем Ван Синьбо.

В матче до десяти побед Бойко успешно начал первую сессию и вел 1:0 и 2:1, однако после китайский снукерист забрал шесть фреймов подряд, завершив первую часть противостояния со счетом 7:2 в свою пользу.

На старте второй сессии украинец отыграл два фрейма, но все же Синьбо довел матч до итоговой победы со счетом 10:4.

ЧМ-2026. Квалификация
1/4 финала

Юлиан Бойко (Украина) - Ван Синьбо (Китай) 4:10

В полуфинале квалификации Синьбо сыграет против англичанина Стюарта Бингема.

Отбор на ЧМ-2026 проходит с 6 по 15 апреля в Английском институте спорта в Шеффилде.

Финальная стадия мирового первенства по снукеру состоится с 18 апреля по 4 мая на арене Крусибл в Шеффилде, где 16 лучших снукеристов мира встретятся с 16 игроками, преодолевшими квалификацию.

Напомним, ранее другие украинские снукеристы Михаил Ларков и Антон Казаков уступили в первом раунде отбора на ЧМ-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира по снукеру Юлиан Бойко

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи ЛЕ и ЛК: Порту - Ноттингем и Шахтёр - АЗ Алкмар
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Европа20:22
Новый стадион в Бухаресте будет назван в честь Луческу
Формула 120:10
Ред Булл официально подтвердил уход инженера Ферстаппена
Снукер19:38
Бойко уступил в четвертьфинале квалификации ЧМ-2026
Бокс18:52
"Да пошел он": Фьюри странно отреагировал на желание Усика устроить трилогию
Теннис18:20
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
Европа17:48
"Серьезная потеря": Тренер Жироны отреагировал на травму Ваната
Лига Чемпионов17:40
Нойер признан игроком недели в Лиге чемпионов
Лига конференций17:20
Лига конференций: Шахтер будет противостоять АЗ, Кристал Пэлас сыграет с Фиорентиной
Лига Европы17:10
Лига Европы: Порту примет Ноттингем Форест, Болонья встретится с Астон Виллой
Европа14:50
Манчестер Юнайтед нацелился на ключевого игрока Штутгарта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK