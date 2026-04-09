Бойко уступил в четвертьфинале квалификации ЧМ-2026

Украинец Юлиан Бойко потерпел поражение в четвертьфинале квалификации чемпионата мира-2026 по снукеру в английском Шеффилде.

20-летний украинский снукерист, посеянный под 80-м номером, стартовал в отборе на мировое первенство сразу со второго раунда, встретившись с 17-летним китайцем Ван Синьбо.

Читай также: Ларков вылетел из квалификации на ЧМ по снукеру

В матче до десяти побед Бойко успешно начал первую сессию и вел 1:0 и 2:1, однако после китайский снукерист забрал шесть фреймов подряд, завершив первую часть противостояния со счетом 7:2 в свою пользу.

На старте второй сессии украинец отыграл два фрейма, но все же Синьбо довел матч до итоговой победы со счетом 10:4.

ЧМ-2026. Квалификация

1/4 финала

Юлиан Бойко (Украина) - Ван Синьбо (Китай) 4:10

В полуфинале квалификации Синьбо сыграет против англичанина Стюарта Бингема.

Отбор на ЧМ-2026 проходит с 6 по 15 апреля в Английском институте спорта в Шеффилде.

Финальная стадия мирового первенства по снукеру состоится с 18 апреля по 4 мая на арене Крусибл в Шеффилде, где 16 лучших снукеристов мира встретятся с 16 игроками, преодолевшими квалификацию.

Напомним, ранее другие украинские снукеристы Михаил Ларков и Антон Казаков уступили в первом раунде отбора на ЧМ-2026.

